Wojciech Szczęsny foi um dos destaques da derrota da Polónia com a Argentina, e pelo meio travou um duelo muito particular com Leo Messi.

O guarda-redes da Juventus defendeu inclusivamente um penálti do capitão argentino, que ele próprio cometeu sobre… o capitão argentino.

No final do jogo, Szczęsny contou uma história curiosa que aconteceu antes desse castigo máximo: é que o polaco apostou com Messi que o árbitro não ia marcar penálti.

«Falámos antes do penálti e eu disse-lhe que apostava 100 euros que o árbitro não ia marcar [o penálti]. Por isso perdi uma aposta com o Messi. Não sei se isso é permitido num Mundial, se calhar posso ser banido, mas não me interessa. Mas também não lhe vou pagar. Ele não quer saber de 100 euros. Acho que já tem o suficiente», disse, na zona mista após o encontro.