Gonçalo Ramos viveu uma noite mágica na goleada da Seleção Nacional frente à Suíça, e no final arrecadou o prémio de melhor em campo.

O avançado português posou para a foto com o troféu nas mãos, mas nesse momento, houve alguém que o tentou roubar. Nada mais nada menos do que Bruno Fernandes, que foi lá brincar com o colega de equipa.

«Dá cá isso», disse Bruno, perante o sorriso de Gonçalo.

Ora veja:

Goncalo Ramos can have all the praise, but Bruno Fernandes wants that #POTM trophy.😂



🇵🇹 #PORSUI🇨🇭 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/7YKfwNdftv