A contagem decrescente começou. Falta exatamente um ano para o arranque do Mundial 2022 e o Qatar lançou um cronómetro que conta todos os dias, horas e minutos até ao pontapé inicial.

Este vai ser, de resto, um Campeonato do Mundo diferente em vários sentidos. Antes de mais, é o primeiro no Médio Oriente, com tudo o que significa um país muçulmano receber milhares de adeptos de futebol. Depois, é diferente também porque se disputa entre novembro e dezembro, o que coincide com o inverno no hemisfério norte, algo a que as grandes provas não estão habituadas.

Ora neste domingo, dia 21 de novembro, quando se assinalam 365 dias para o início do primeiro Mundial, o Maisfutebol apresenta uma série de informações que fazem o ponto da situação.

DATAS

Devido às temperaturas altíssimas que se verificam no Médio Oriente entre junho e julho, o Mundial 2022 vai realizar-se no outono do hemisfério norte. O primeiro jogo da competição realiza-se a 21 de novembro e a final está marcada para 18 de dezembro. A primeira fase joga-se de 21 de novembro a 2 de dezembro, os oitavos de final jogam-se entre 3 e 6 de dezembro, os quartos de final a 9 e 10 de dezembro, as meias-finais a 13 e 14 de dezembro, o jogo do terceiro e quarto lugar a 17 de dezembro e a final a 18 de dezembro. O Qatar deve apresentar nessa altura temperaturas máximas de 24 graus e mínimas de 15 graus.

HORAS DOS JOGOS

Fase de grupos tem jogos às 10h, 13h, 16h e 19 horas de Lisboa

Os oitavos e quartos de final têm jogos às 15h e 19 horas de Lisboa

Meias-finais jogam-se às 19 horas de Lisboa

A final e o jogo do terceiro e quarto lugar são às 15 horas de Lisboa

SELEÇÕES JÁ APURADAS

Já se apuraram para o Mundial 2022 o Qatar (país anfitrião), a Alemanha, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda, a Croácia, a Sérvia, a Suíça, o Brasil e a Argentina. O que significa que falta encontrar mais 19 seleções finalistas da competição. Recorde-se que a FIFA distribuiu os 32 lugares no Qatar 2022 da seguinte forma:

País anfitrião: 1 (Qatar)

Europa: 13 representantes

América do Sul: 4 ou 5 representantes*

América Central e do Norte: 3 ou 4 representantes*

África: 5 representantes

Ásia: 4 ou 5 representantes*

Oceania: zero ou um representante*​

*Um país da América do Sul, um da América do Norte, um da Ásia e um da Oceania vão disputar um play-off, que das quatro seleções apura duas.

ESTÁDIOS

O Mundial 2022 vai ter oito estádios espalhados por cinco cidades do país. Nesta altura já foram inaugurados sete recintos, faltando apenas um: o Estádio Nacional Lusail, em Lusail, nos arredores de Doha, que é curiosamente o estádio que vai receber a final e o que tem mais capacidade, podendo receber 86 mil pessoas. Refira-se que este estádio vai ser removido após o Mundial, o espaço vai ser convertido em infraestruturas de apoio à comunidade e as 86 mil cadeiras vão ser oferecidas a projetos desportivos um pouco por todo o mundo. Este não será o único estádio a ser removido após o Mundial: também o Ras Abu Aboud Stadium, construído com 974 contentores de navios, vai ser desfeito, sendo os contentores aproveitados para outras construções. Para além disso, outros quatro recintos (Al Janoub, Ahmad Bin Ali, Al Thumama e Al Bayt) vão ser reduzidos para 20 mil lugares e os materiais que sobrarem serão também doados a outros países.

Estádio Nacional Lusail

Cidade: Lusail

Capacidade: 86 mil lugares

Estado: em construção

Jogos: 6 da fase de grupos, 1 dos oitavos, 1 dos quartos, 1 das meias-finais e 1 da final

Ras Abu Aboud Stadium (também conhecido como 974)

Cidade: Doha

Capacidade: 40 mil lugares

Estado: Terminado

Jogos: 6 da fase de grupos, 1 dos oitavos de final

Ahmad Bin Ali Stadium

Cidade: Al Rayyan

Capacidade: 40 mil lugares

Estado: Terminado

Jogos: 6 da fase de grupos, 1 dos oitavos de final

Al Janoub Stadium

Cidade: Al Wakrah

Capacidade: 40 mil lugares

Estado: Terminado

Jogos: 6 da fase de grupos, 1 dos oitavos de final

Al Bayt Stadium

Cidade: Al Khor

Capacidade: 60 mil lugares

Estado: Terminado

Jogos: jogo de abertura, mais 5 outros jogos da fase de grupos, 1 dos oitavos, 1 dos quartos e 1 das meias-finais

Al Thumama Stadium

Cidade: Doha

Capacidade: 40 mil lugares

Estado: Terminado

Jogos: 6 da fase de grupos, 1 dos oitavos e 1 dos quartos de final

Education City Stadium

Cidade: Al Rayyan

Capacidade: 40 mil lugares

Estado: Terminado

Jogos: 6 da fase de grupos, 1 dos oitavos e 1 dos quartos de final

Khalifa International Stadium

Cidade: Doha

Capacidade: 45 mil lugares

Estado: Terminado

Jogos: 6 da fase de grupos, 1 dos oitavos e 1 para atribuição do terceiro e quarto lugar

CIDADES

Doha

Criada em 1686

2,3 milhões de habitantes

É a capital do Qatar, conhecida pelas baías que se estendem por toda a costa e por combinar tradição com modernidade: o centro da cidade está cheio de arranha-céus de construção ambiciosa. É o centro político, económico e financeiro do país. Neste mundial alberga três estádios: Khalifa International, Al Thumama e Ras Abu Aboud. Curiosamente não vai receber nem a abertura, nem a final, nem sequer as meias-finais.

Al Rayyan

Criada em 1893

605 mil habitantes

É a segunda maior cidade e a terceira mais populosa do Qatar. Faz parte da área metropolitana de Doha e tem 605 mil habitantes. É um importante centro económico do país, com várias empresas e fundações, sedeando, por exemplo, a Qatar Foundation, a Cidade da Educação, o Parque de Ciência e Tecnologia e a conhecida Aspire Academy. Para o Mundial 2022 cede os estádios Education City e Ahmad Bin Ali, ambos com 40 mil lugares.

Al Wakrah

Criada em 1828

141 mil habitantes

Localizada a 17 quilómetros de Doha, é uma das cidades do país há mais tempos habitadas. Com uma forte ligação ao mar, a cidade de Al Wakrah distingue-se por ter vários edifícios históricos e por ser uma cidade dedicada às artes e à arquitetura. Neste Mundial alberga o estádio Al Janoub, que vai receber seis jogos da fase de grupos e um dos oitavos de final.

Al Khor

Criada em 1785

31 mil habitantes

Criada por uma tribo no séc.XVIII, fica localizada numa enseada de três quilómetros e é, também ela, uma cidade virada para o mar, para a pesca, a vida marinha e o mergulho. Alberga o estádio Al Bayt, que recebe um total de nove jogos, incluindo o de abertura e uma meia-final.

Lusail

Criada em 1908

250 mil habitantes

Localizada a 23 quilómetros de Doha, foi uma cidade planeada e construída a partir de 2002, em cima de um lugar habitado desde 1908, mas que com o tempo se tornou praticamente deserto. Ergue-se ao longo de 38 quilómetros quadrados, a norte da West Bay Lagoon, e destaca-se pelo luxo de duas marinas, lojas das melhores marcas, campos de golfe e modernos shoppings. É a casa do Estádio Nacional Lusail, o maior do Mundial, com 86 mil lugares e que vai receber a final.

BOLA

Vai ser divulgada apenas a 1 de abril de 2022, durante a cerimónia do sorteio dos grupos da primeira fase do Mundial. Para já, portanto, ainda não é nada oficial. No entanto, algumas notícias não confirmada dão conta que a bola se vai chamar «Rihla» e que é uma homenagem aos diários de bordo que documentavam viagens pelo mundo árabe.

HINO

É sempre um momento de curiosidade para os adeptos: a música oficial do Mundial. Neste caso, e para o Qatar 2022, ainda não foi divulgada, nem tem data para o ser. Seguramente nos primeiros meses de 2022, a tempo de já ser um tema conhecido dos adeptos no sorteio de abril.

MASCOTE

Também ainda não foi revelada. Há especulações que possa ter alguma coisa a ver com um órix árabe, um antílope das regiões áridas da Ásia, que é o animal nacional do país e que já foi usado nos Jogos Árabes de 2016. Mas para já é só especulação.

BILHETES

Antes da pandemia, a FIFA anunciou que haverá 2,869 milhões de bilhetes para o Mundial do Qatar, oito por cento dos quais se destinam a patrocinadores e convidados. Os ingressos começarão a ser comercializados apenas em 2022. No entanto, já foram vendidos mais de 82 mil pacotes de hospitalidade para um total de 60 países, sendo que o Qatar, o México, os Estados Unidos, a Argentina e a Índia lideram as compras.

ÁLCOOL

O Qatar vai permitir a venda de álcool durante o Mundial em hotéis, restaurantes e bares licenciados, para além das fan zones oficiais da FIFA.