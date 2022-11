O selecionador de Inglaterra, Gareth Southgate, anunciou esta quinta-feira os 26 convocados para o Mundial 2022, numa lista que conta com o ex-Sporting Eric Dier.

O elenco tem alguns destaques, nomeadamente no ataque, com James Maddison e Callum Wilson nas opções: o futebolista do Leicester tem apenas uma internacionalização e já em novembro de 2019, enquanto Wilson, que tem quatro internacionalizações, já não joga pela seleção desde outubro desse mesmo ano.

Por outro lado, Kalvin Phillips, médio do Manchester City que tem apenas quatro jogos esta época e todos como suplente utilizado, num total de 54 minutos, consta nas opções de Southgate.

Reece James, por lesão, era já baixa certa.

A Inglaterra está no grupo B, com País de Gales, Irão e Estados Unidos.