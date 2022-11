Com o empate a zeros nesta sexta-feira, os Estados Unidos ampliaram o registo positivo contra Inglaterra em jogos a contar para Mundiais.

Esta foi a terceira vez em que as seleções mediram forças na maior prova de seleções do planeta e pela terceira vez os ingleses não conseguiram levar a melhor sobre os norte-americanos.

O primeiro duelo entre Estados Unidos e Inglaterra aconteceu no Mundial 1950, com a vitória a sorrir aos norte-americanos por 1-0. Foi preciso esperar mais 60 para novo encontro entre as duas seleções e aí, no Mundial da África do Sul, registou-se um empata a um golo. Agora, novo empate, a zeros.

Os Estados Unidos são o segundo osso mais duro de roer de Inglaterra: só contra o Brasil (4), a «mãe do futebol» fez mais jogos em Mundiais sem conseguir, ainda, vencer.