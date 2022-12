A Inglaterra perdeu nas meias-finais do Mundial 2018, saiu derrotada da final do Euro 2022 e caiu do Mundial 2022 nos quartos de final. No final do encontro frente à França, Gareth Southgate não garantiu a continuidade no cargo e pediu tempo para refletir.



«Depois de cada torneio, fazemos sempre uma reunião e uma reflexão. Precisamos de algum tempo para garantir que todos tomam as decisões certas. Sempre que termino estes torneios, preciso de tempo para tomar as decisões mais corretas. Emocionalmente sentimos muitas coisas e estas provas tiram-nos muita energia», referiu, citado pela Sky Sports.



«Quero tomar a decisão correta quer para a equipa, para o país e para a Federação inglesa. Tenho de ter a certeza que vou tomar a opção mais correta e acho que é melhor tirar algum tempo para isso. Sei como os meus sentimentos flutuaram imediatamente após os torneios», acrescentou.



Os «Três Leões» perderam nos quartos de final do Campeonato do Mundo de 2022 frente à França. Tchouaméni e Giroud anotaram os golos dos campeões mundiais enquanto Kane foi o autor do golo inglês, tendo falhado um penálti nos minutos finais.