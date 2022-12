Kun Aguero foi um verdadeiro «penetra» na festa da Argentina. O antigo jogador, que teve de interromper a carreira por motivos de saúde, andou a festejar com os antigos companheiros no relvado do Estádio Lusail, andou com o troféu nas mãos e com Messi às cavalitas.

O antigo internacional continuou a festejar o título no dia seguinte, publicou fotografias, vídeos e até promoveu uma sondagem a pedir aos seus seguidores que escolhessem a melhor fotografia para atualizar o seu perfil, todas com o troféu do Mundial nas mãos, ao ponto de um adepto lhe recordar que ele não foi campeão do Mundo.

«Kun não ganhaste nada, deixa de passar vergonha», escreveu um cibernauta no Twitter. Aguero respondeu-lhe com delicadeza. «Jeeeee, já sei. Mas para mim é como se fosse, porque até há um ano estava com eles. São meus companheiros, meus amigos, são tudo. Por causa do coração não pude continuar, mas o melhor é que o meu coração foi feliz e isso nunca vou esquecer», atirou o antigo avançado.

Recordamos que Aguero assinou pelo Barcelona em julho de 2021, logo depois de ter terminado o vínculo ao Manchester City, mas, uns meses mais tarde, depois de um jogo com o Alavés, foi-lhe detetado um problema cardíaco que levou o antigo jogador a ter de terminar a carreira.