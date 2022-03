Pela quarta vez na história, não haverá Itália num Mundial de futebol. Depois de 1930 (não foi convidada), 1958 e 2018, a seleção transalpina não vai estar na maior competição mais importante deste desporto.

Um golo de Aleksandar Trajkovski aos 90+2 minutos deixou os italianos em choque e contrariou todas (ou quase todas) as expectativas, que apontavam para uma vitória da atual campeã europeia sobre a Macedónia do Norte, que discutirá na próxima terça-feira, com Portugal no Estádio do Dragão, um lugar no Mundial do Qatar: a primeira participação para os macedónios ou a oitava (sexta consecutiva para a Seleção Nacional).

O final dramático deste jogo levou o Maisfutebol a mergulhar noutras histórias improváveis de apuramentos para campeonatos do Mundo. Como a vivida por França na campanha para o Mundial 1994 (às custas de um jogador do FC Porto), Inglaterra a falhar 1974 com 100 mil nas bancadas de Wembley, mas não só.

