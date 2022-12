O Bayern Munique condenou os insultos racistas dirigidos nas redes sociais a Kingsley Coman após a final do Mundial entre França e Argentina.

«O Bayern Munique condena firmemente os comentários racistas dirigidos a Kingsley Coman. A família do Bayern está contigo, King. O racismo não tem lugar nem no desporto nem na nossa sociedade», reagiu o clube alemão, onde o futebolista de 26 anos atua desde 2015.

Recorde-se que Coman falhou uma das tentativas de França no desempate por penáltis. Aurélien Tchouaméni, médio do Real Madrid que falhou outra tentativa, também foi alvo de comentários racistas.

FC Bayern strongly condemn the racist comments made towards Kingsley Coman.



The FC Bayern family is behind you, King. Racism has no place in sport or our society. pic.twitter.com/9Mvhrt0Zc9