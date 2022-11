Os jogadores do Irão, desta vez, cantaram o hino do país, antes do início do jogo com o País de Gales, mas os protestos contra o governo iraniano voltaram a sentir-se nas bancadas do Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, onde uma adepta segurou uma camisola da seleção persa com o nome de Mahsa Amini, com o número 22, a idade com que a jovem morreu após ser brutalmente espancada pela polícia do país por não usar hijab.

Um protesto que não agradou à organização do evento que a abordou a jovem adepta para lhe pedir satisfações. No entanto, após uma discussão com um dos membros das forças de segurança do torneio, a adepta pôde continuar com a camisola, pelo menos foi isso que deram a entender as imagens das agências internacionais.

Ao lado desta apoiante, estava também um homem com uma bandeira iraniana, onde constavam as palavras «Mulher», «Vida» e «Liberdade», que já se tornaram num lema do povo iraniano que protesta contra a atual administração do país.