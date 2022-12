O final do jogo entre o Uruguai e o Gana ficou marcado por forte contestação da seleção sul-americana à arbitragem do alemão Daniel Siebert.

A seleção celeste foi afastada dos oitavos de final do Campeonato do Mundo por um golo e contesta a falta de marcação de uma alegada grande penalidade sobre Cavani nos instantes finais do jogo.

Mal acabou o jogo, os jogadores do Uruguai rodearam o árbitro Daniel Siebert, com destaque para Cavani, Muslera e Godín, os mais insatisfeitos com a arbitragem do juiz alemão.

