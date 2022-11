«Escândalo», «choque», «batacazo». Estas são algumas das palavras que «emolduram» a surpreendente derrota da Argentina diante da Arábia Saudita na imprensa internacional.

Um dos candidatos à conquista do Mundial 2022 caiu com «estrondo» logo no jogo de abertura e os jornais destacam a surpresa, quase todos com Messi a ser o eleito para a imagem da desilusão dos bicampeões do Mundo.

Tanto na Argentina como em Espanha, os jornais optaram quase todos pelo termo «batacazo», uma palavra que só pela sua sonoridade traduz bem as sensações do resultado no Estádio Lusail esta terça-feira.

