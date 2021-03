Frank de Boer, selecionador dos Países Baixos, antevê um festival ofensivo no embate desta terça-feira com Gilbraltar, agora que Van Nistelrooy, antiga glória da seleção laranja, é o responsável pelo treino dos avançados holandeses. O selecionador coloca mesmo como fasquia marcar, pelo menos, cinco golos à modesta seleção do rochedo, em mais um jogo da fase de qualificação para o Mundial 2022.

«Temos que ter certeza que vamos manter um ritmo alto durante o jogo. Gibraltar não pode respirar. Precisamos marcar, pelo menos, cinco golos ou mais, se possível», atirou o selecionador em conferência de imprensa.

Uma confiança assente no trabalho específico de Van Nistelrooy com os avançados. «Ele tem muita experiência, principalmente no que diz respeito ao jogo de ataque. Ele tem conversado muito com os avançados para que eles possam sair-se ainda melhor em determinadas situações. O trabalho dele é aconselhá-los. É um verdadeiro valor acrescentado para nós. Ele é apaixonado e dedicado no que faz», destacou ainda o antigo internacional holandês.