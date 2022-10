Reece James vai estar afastado dos relvados durante oito semanas em virtude da lesão sofrida contra o AC Milan e não recuperará a tempo do Mundial 2022.



Segundo a nota publicada pelo Chelsea, o lateral-direito vai ser forçado a parar oito semanas depois de consultar uma equipa de especialistas. A menos de um mês do selecionador inglês, Gareth Southgate anunciar os convocados para o Campeonato do Mundo, espera-se que o defesa fique de fora da convocatória.



Reece James, de 22 anos, soma 15 internacionalizações pela seleção AA de Inglaterra.