O Luxemburgo venceu a República de Irlanda, em jogo do grupo A, o mesmo que Portugal.

O único golo da partida disputada na Irlanda foi marcado por Gerson Rodrigues, avançado do Dínamo Kiev, nascido no Pragal, em Almada, há 25 anos. E o golo tem algumas semelhanças com aquele que imortalizou Eder e deu o título europeu a Portugal.

O Luxemburgo é o próximo adversário de Portugal na qualificação para o Mundial de 2022, numa partida marcada para terça-feira, no país da Europa central.

Portugal e a Sérvia lideram o grupo, ambos com quatro pontos, mais um do que o Luxemburgo. Azerbaijão e Rep. Irlanda ainda não pontuaram.