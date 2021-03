Esta quarta-feira realizaram-se mais quinze jogos da fase de qualificação europeia para o Mundial-2022, com destaque para a derrota da Alemanha, em casa, diante da Macedónia do Norte (1-2), mas também para as goleadas impostas pela Dinamarca, Israel, Escócia, Hungria e Islândia.

Confira todos os resultados e as classificações de cada um dos grupos.

Resultados dos jogos desta quarta-feira

GRUPO B

Grécia-Geórgia, 1-1

Espanha-Kosovo, 3-1

Classificação: Espanha, 7 pontos/3 jogos; Suécia, 6/2; Grécia, 2/2; Geórgia, 1/3; Kosovo, 0/2.

GRUPO C

Lituânia-Itália, 0-2

Irlanda do Norte-Bulgária, 0-0

Classificação: Itália, 9 pontos/3 jogos; Suíça, 6/2; Irlanda do Norte, ½; Bulgária, 1/3; Lituânia, 0/2.

GRUPO D

Bósnia Herzegovina-França, 0-1

Ucrânia-Cazaquistão, 1-1

Classificação: França, 7 pontos/3 jogos; Ucrânia, 3/3; Finlândia, 2/2; Bósnia, ½; Cazaquistão, 1/2.

GRUPO F

Áustria-Dinamarca, 0-4

Moldávia-Israel, 1-4

Escócia-Ilhas Feroé, 4-0

Classificação: Dinamarca, 9 pontos/3 jogos; Escócia, 5/3; Israel, 4/3; Áustria, 4/3; Ilhas Feroé, 1/3; Moldávia, 1/3.

GRUPO I

Andorra-Hungria, 1-4

Inglaterra-Polónia, 2-1

São Marino-Albânia, 0-2

Classificação: Inglaterra, 9 pontos/3 jogos; Hungria, 7 /3; Albânia, 6/3; Polónia, 4/3; Andorra e São Marino, 0/3.

GRUPO J

Arménia-Roménia, 3-2

Alemanha-Macedónia do Norte, 1-2

Liechtenstein-Islândia, 1-4

Classificação: Arménia, 9 pontos/3 jogos; Macedónia do Norte e Alemanha, 6/3; Roménia e Islândia, 3/3; Liechtenstein, 0/3.