O antigo avançado Adriano «Imperador» foi um dos brasileiros mais felizes este domingo em que se disputou a final do Campeonato do Mundo, no Qatar, entre a Argentina e a França. O antigo internacional apostou 9,500 mil reais, cerca de 1,686 euros, num empate no tempo regulamentar e vai ganhar quase o triplo.

Adriano publicou a aposta na conta pessoal do Instagram na véspera da final, no sábado. «Estou achando que vai dar empate amanhã, vai para os penáltis, nem cavalo aguenta», escreveu o antigo jogador.

A verdade é que acertou em cheio, uma vez que, depois da Argentina ter estado a ganhar por 2-0, a França empatou com dois golos de Kylian Mbappé.

O empate no final do tempo regulamentar rendeu 29 mil reais, cerca de 5,148 euros, a Adriano.