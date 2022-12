A Argentina tem todos os jogadores disponíveis para a final do Mundial2022 de domingo com a França, num momento em que o avançado Papu Gómez está recuperado de uma entorse no tornozelo.

O avançado, de fora dos quartos de final e meias-finais, integrou este sábado o treino da albiceleste, nos 15 minutos abertos à imprensa, dando indicações de já estar disponível para o selecionador Lionel Scaloni, se este assim o entender.

O técnico argentino tem, assim, todos os jogadores aptos para a final, entre os quais Ángel D Maria, que tinha apresentado uma sobrecarga desde a última jornada da fase de grupos, disputando apenas oito minutos já na fase a eliminar, mas que também está pronto para ir a jogo.

De volta estão ainda os laterais Gonzalo Montiel e Marcos Acuña, que também podem regressar à equipa, depois de terem cumprido um jogo de suspensão nas meias-finais, na vitória diante da Croácia.

Na conferência de imprensa deste sábado, Lionel Scaloni manteve a incógnita em relação à estratégia, se optará por um 4-3-3, com Di Maria a titular, um 4-4-2, com Leandro Paredes no meio-campo, ou um 5-3-2, com a entrada de Lisandro Martínez, junto a Otamendi e Romero.