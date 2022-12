Olivier Giroud passou este domingo a ser o jogador francês com mais golos ao serviço da seleção ao abrir o marcador nos jogos dos oitavos de final do Mundial 2022 frente à Polónia, numa partida que já tinha permitido a Hugo Lloris igualar o recorde de internacionalizações de Llilan Thuram.

Com uma assistência de Kylian Mbappé, o avançado do Milan, que já tinha marcado à Austrália (4-1), marcou o seu 52.º golo pela França, mais um do que o antigo avançado Thierry Henry. Giroud, segundo jogador em atividade com mais jogos pela seleção francesa, apenas atrás de Hugo Lloris, igualou ainda o número de internacionalizações de Marcel Desailly, com um total de 117 jogos.

O golo que permitiu a Giroud ultrapassar Henry: