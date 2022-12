O guarda-redes Hugo Lloris voltou a ser titular pela França no embate com a Polónia, nos oitavos de final do Mundial 2022 e, desta forma, igualou o recorde de internacionalizações da seleção francesa que, com um total de 142 jogos, ainda pertence a Lilian Thuram.

O recorde estava agendado para o jogo com a Tunísia, na última jornada da fase de grupos, mas nesse jogo, que a França acabou por perder (0-1), o guarda-redes do Tottenham cedeu o lugar a Steve Mandanda. Lloris acabou por chegar à marca do antigo defesa Thuram este domingo, frente à Polónia, e poderá fixar um novo recorde, caso os Bleus sigam para os quartos de final.

No jogo deste domingo, Olivier Giroud, o segundo jogador francês com mais jogos em atividade, também igualou Marcel Desailly no quarto lugar dos mais internacionais, com um total de 117 jogos pela seleção.