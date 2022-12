Kylyan Mbappé passou a ser este domingo o jogador com mais golos em finais do Campeonato do Mundo, somando os três que marcou à Argentina ao golo que também marcou, há quatro anos, no triunfo sobre a Croácia (4-2).

Com apenas 23 anos, o internacional francês foi também o segundo jogador a fazer um hat-trick numa final de um Mundial, depois do inglês Geoff Hurst que também marcou três golos na final do Mundial de 1966, em Inglaterra, no triunfo sobre a Alemanha (4-2).