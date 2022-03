Já estava praticamente garantido, mas só esta madrugada se confirmou: México e Estados Unidos da América vão estar no Mundial 2022, ao passo que a Costa Rica vai disputar o play-off.

Na receção a El Salvador, os mexicanos triunfaram por 2-0 e carimbaram assim o passaporte para o Qatar: Uriel Antuna abriu o marcador aos 17 minutos, Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica, fechou as contas em cima do intervalo, de penálti.

Os mexicanos vão assim estar pela 17.ª vez no Campeonato do Mundo, naquele que é o oitavo apuramento consecutivo – não falham a prova desde 1990.

Já os Estados Unidos perderam, mas garantiram na mesma o terceiro lugar da zona CONCACAF e respetivo apuramento. E perderam precisamente com o Costa Rica.

Para conseguirem a qualificação direta, os costarriquenhos tinham de vencer por uma margem superior a cinco golos, mas não foram além de um triunfo por 2-0.

Juan Pablo Vargas, aos 51 minutos, e Anthony Contreras, aos 59, fizeram os golos da partida.

Os Estados Unidos estão pela 11.ª vez num Mundial, prova à qual regressam depois de terem falhado a presença em 2018, na Rússia. Agora, sim, podem festejar.

A Costa Rica, por seu turno, vai jogar o play-off de acesso frente à Nova Zelândia, adversário da zona da Oceânia.

Já qualificado, o Canadá, com o portista Stephen Eustáquio no onze, perdeu no Panamá, por 1-0 – golo de Gabriel Torres aos 49 minutos –, enquanto a Jamaica triunfou na receção às Honduras (2-1).