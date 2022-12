A seleção do Irão, orientada pelo português Carlos Queiroz, foi recebida de forma muito discreta em Teerão, esta quinta-feira, depois de ter sido afastada dos oitavos de final do Mundial 2022.

No local, estiveram apenas algumas dezenas de adeptos e a chegada dos jogadores foi pouco noticiada pela comunicação social do país.

O avançado Sardar Azmoun admitiu não estar satisfeito com o desempenho da seleção que terminou o grupo B no terceiro lugar, depois de ter sido goleada por 6-2 pela Inglaterra, perdido por 1-0 com os Estados Unidos, e vencido o País de Gales, por 2-0.

Durante o Mundial do Qatar, recorde-se, os jogadores iranianos protagonizaram várias polémicas, nomeadamente por não terem cantado o hino no jogo com a Inglaterra, como forma de apoio às vítimas das manifestações contra o governo daquele país do Médio Oriente.

Já na quarta-feira, Carlos Queiroz, que já tinha orientado o Irão entre 2011 e 2019, despediu-se do cargo, garantindo que sai «orgulhoso dos jogadores» que «foram brilhantes dentro e fora de campo».