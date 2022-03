Os Emirados Árabes Unidos apuraram-se esta terça-feira para o play-off de acesso ao Mundial 2022, eliminatória na qual vão defrontar a Austrália.

Para isso, os EAU derrotaram em casa a Coreia de Sul (1-0), de Paulo Bento, em jogo do grupo A da zona asiática de qualificação para o Campeonato do Mundo.

Harib Abdalla Suhail, aos 54 minutos, fez o único golo do encontro.

Refira-se que o Irão e a Coreia do Sul já haviam garantido o apuramento direto para o Qatar no grupo A, ao passo que no grupo B o Japão e a Arábia Saudita já estão apurados, com a Austrália no play-off.

O vencedor do encontro entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália vão depois defrontar, noutro play-off, o quinto classificado da zona sul-americana (CONMEBOL), que atualmente é o Peru.