Geof Hurst, o primeiro jogador a marcar um hat-trick numa final do Mundial, não esperou pela final de 2022 para dar os parabéns a Kylian Mbappé que, este domingo, também marcou três golos numa final.

O feito do jogador inglês foi único ao longo de 56 anos, mas agora passa a haver mais um jogador com três golos marcados numa final. «Muitos parabéns ao Mbappé, aconteça o que acontecer. Tive uma longa sequência», destacou o antigo avançado no Twitter.

Dois hat-tricks com pequenas diferenças. O do inglês foi marcado na vitória sobre a Alemanha (4-2), em 1966, nos 90 minutos e acabou com Hurst a festejar o título mundial. O do francês, frente à Argentina (3-3), além de ter contado com duas grandes penalidades, foi em 120 minutos e não chegou para festejar o título.