A Argélia viveu uma noite de emoções fortes na última terça-feira, ao perder o acesso ao Mundial em casa, na segunda mão do play-off diante dos Camarões.

Depois de ter vencido fora, a seleção magrebina ficou em desvantagem logo no terceiro minuto do jogo em casa; viu dois golos serem anulados a Slimani – um no tempo regulamentar e outro no prolongamento -, marcou o golo que dava o apuramento aos 118m do prolongamento, mas sofreu no quarto minuto da compensação do tempo-extra.

Um golo, de resto, em que fica claro o desnorte da defesa argelina, como pode ver na imagem abaixo, com um dos jogadores a descer vários metros no terreno para colocar todos os adversários em jogo.

Quem não aguentou o drama foi o selecionador argelino. Ainda no relvado, Djamel Belmadi caiu de joelhos no relvado e iniciou um pranto que jogadores e restante staff tentou, sem êxito, consolar.

Após uma noite de tantas emoções, Djamel Belmadi pediu mesmo a demissão do cargo que ocupava desde 2018 e que teve como ponto alto a conquista da CAN em 2019.