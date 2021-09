O Brasil lidera atualmente a qualificação sul-americana do Mundial 2022 só com vitórias, mas há quem não esteja totalmente convencido com o trabalho de Tite.

É o caso de Romário: em entrevista ao Globoesporte, o antigo avançado deixou duras críticas ao selecionador brasileiro.

«Estamos perto de um Mundial, não sei se dá exatamente tempo de uma mudança de treinador, mas não sou mais a favor do Tite para selecionador brasileiro. Principalmente pelos resultados negativos que a seleção tem tido quando defronta seleções iguais, pouco melhores ou muito melhores», começou por dizer.

«A seleção tem apresentado um futebol muito mau. Tecnicamente falando, péssimo. E taticamente, então, nem se fala», prosseguiu.

Romário vai mais longe: «Temos de ser sempre esperança, e eu terei sempre, vamos torcer pelo Brasil no próximo ano para não passarmos novamente por este ciclo de 24 anos sem ser campeão, mas vai ser difícil com esta equipa. Com esta forma de jogar, o Brasil vai ser atropelado. Tomara que esteja enganado.»