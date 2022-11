O ambiente entre adeptos argentinos e mexicanos no Qatar está muito tenso, até porque a seleção azteca pode eliminar a seleção alviceleste já no próximo sábado, quando as duas equipas se cruzarem no Estádio Lusail em jogo da segunda jornada do Grupo C. Já há registos de vários confrontos nas ruas de Doha.

Ainda na passada quarta-feira, enquanto decorria o Espanha-Costa Rica, nos arredores do Estádio Thumama, registaram-se confrontos entre mexicanos e argentinos. Tudo começou com uma troca de insultos, os ânimos exaltaram-se e houve mesmo troca de agressões, com socos e pontapés. Além deste incidente, registado em vídeo por adeptos, há notícias de outras pequenas escaramuças entre adeptos dos dois países no centro de Doha.

Recordamos que a seleção de Lionel Scaloni protagonizou uma das grandes surpresas do Mundial 2022 ao perder, na estreia, frente à Arábia Saudita (1-2). O México, que é comandado pelo argentino Tata Martino, que já comandou a alviceleste de 2014 a 2016, empatou o primeiro jogo com a Polónia (0-0). Com estes resultados, a Argentina pode ficar eliminada já na segunda ronda, em caso de nova derrota.