Já apurada para o Mundial 2022, a Argentina passou com distinção o teste frente à Venezuela e venceu por 3-0, na Bombonera, em Buenos Aires.

Otamendi, defesa do Benfica, foi titular na albiceleste e viu Nico González abrir o marcador aos 34 minutos, após um passe de Rodrigo de Paul.

Na segunda parte, aos 79 minutos, o mesmo de Paul assistiu Di María para o golo da noite: o jogador do PSG recebeu nas costas da defesa, ultrapassou o guarda-redes e «picou» depois a bola com classe para a baliza.

Feito o golo, o ex-extremo do Benfica inscreveu o seu nome também como assistente na partida. O destinatário foi Leo Messi, que dentro da área recebeu à vontade e rematou de pé direito para o 3-0 final, aos 82 minutos.

A dois jogos do final da fase de qualificação sul-americana para o Mundial, a Argentina segue no segundo lugar, a quatro pontos do líder Brasil. A Venezuela, que contou com Ferraresi, central do Estoril, no onze, é última classificada com apenas dez pontos.

O resumo do jogo: