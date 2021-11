A seleção dos Camarões goleou fora o Malawi por 4-0, em jogo da 1.ª fase do apuramento africano para o Mundial 2022.

O ex-FC Porto Vincent Aboubakar inaugurou o marcador aos 22 minutos na conversão de uma grande penalidade que custou a expulsão do homem da seleção da casa, que cortou a bola com o braço em cima da linha de golo.

Zambo Aguissa e Christian Basogog (duas vezes) apontaram os restantes golos dos leões indomáveis, que somam quatro vitórias em cinco jogos e e aguardam pelo resultado do Costa do Marfim-Moçambique para saberem se permanecem no topo do Grupo D.

Os golos do Malawi-Camarões: