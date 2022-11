O Inglaterra-Irão entrou na história dos Mundiais pelo facto de ter sido o primeiro encontro em que uma seleção fez seis substituições.



Carlos Queiroz foi forçado a trocar o guarda-redes Alireza Beiranvand depois de este ter chocado de forma violenta com um colega de equipa. Ao intervalo, o português operou mais três mudanças e até final do encontro, fez duas substituições.



Pela primeira vez na história dos Campeonatos do Mundo a FIFA autoriza permita que as seleções façam uma substituição adicional em casos de suspeitas de concussão cerebral, além das cinco previstas.



Apesar do bis de Taremi, jogador do FC Porto, o Irão acabou goleado pela Inglaterra: 6-2.