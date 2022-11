O selecionador do Irão, Carlos Queiroz, admitiu esta segunda-feira que o jogo com os Estados Unidos, decisivo nas contas do grupo B do Mundial 2022, «é especial».

Em conferência de imprensa, o técnico português lembrou as raízes moçambicanas para falar sobre a missão do futebol, que é dar felicidade às pessoas.

«A nossa missão é proporcionar entretenimento e fazer as pessoas felizes durante 90 minutos. Nasci em Moçambique, e sei o efeito que uma bola pode ter em crianças que passam um ou dois dias sem comida e que não tem o que vestir», afirmou, citado pela Lusa.

«Quando lhes dávamos uma bola, não podem imaginar a magia do momento: as suas caras de tristeza iluminavam-se com um sorriso de um momento para o outro. Essa é a missão do futebol: fazer as pessoas felizes», acrescentou.

Queiroz espera um adversário «muito difícil, bem organizado e que também sonha com a presença nos oitavos», mas confia na sua equipa, da qual faz parte o portista Mehdi Taremi.

«Temos oportunidade de nos qualificarmos no último jogo, e isso deixa-nos muito orgulhosos. Não tenho dúvida de que seremos regulares e consistentes, e de que daremos o nosso melhor frente as Estados Unidos», defendeu.

O Irão defronta os Estados Unidos esta terça-feira, a partir das 19h00. Em caso de vitória, os iranianos garantem a passagem aos oitavos de final, mas um empate pode chegar.