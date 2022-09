O Irão empatou a uma bola contra o Senegal, em jogo de preparação para o Campeonato do Mundo de 2022.



Os campeões africanos chegaram à vantagem no arranque da segunda parte graças a um autogolo de Morteza Pouraliganji. No entanto, a seleção orientada por Queiroz chegou à igualdade aos 64 minutos por Azmoun, avançado do Leverkusen que tinha substituído o portista Mehdi Taremi cinco minutos antes.



O Irão está integrado no grupo B juntamente com Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales enquanto o Senegal vai competir no grupo A frente a Qatar, Equador e Países Baixos.



Veja o golo do irão: