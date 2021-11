Itália e Suíça empataram a uma bola na noite desta sexta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, num resultado que mantém a liderança do lado dos italianos e arrasta as decisões do primeiro lugar do grupo C de qualificação para o Mundial 2022 para a oitava e última jornada.

Foi um jogo emocionante na capital transalpina, marcado logo aos 11 minutos por um golaço de Widmer, de pé direito, a dar vantagem aos helvéticos.

O golaço de Widmer:

Mas ainda havia mais para contar até ao intervalo no que toca a golos, com Di Lorenzo a assinar o 1-1 final de cabeça, após um livre de Insigne (36m).

Na segunda parte, nada mudou no marcador, mas os minutos finais reservaram total espetáculo e nervos à mistura. Aos 90 minutos, o árbitro Stuart Atwell assinalou, com recurso ao vídeo-árbitro, grande penalidade para a Itália, mas Jorginho desperdiçou, atirando por cima da baliza à guarda de Sommer.

O penálti desperdiçado por Jorginho:

No terceiro de quatro minutos de compensação, a Itália – que pareceu acusar o penálti falhado nos instantes finais – quase comprometia o empate, com o guarda-redes Donnarumma, numa fífia, a permitir quase o golo da vitória à Suíça, mas Zequiri não aproveitou da melhor forma.

Com este resultado, a Itália segura a liderança devido à diferença de golos, o primeiro critério de desempate: tem 13-2, para 11-2 da Suíça. As duas seleções têm 15 pontos cada, fruto de quatro vitórias e três empates.

Na última jornada, na segunda-feira, a Suíça recebe a Bulgária, ao passo que Itália desloca-se à Irlanda do Norte.

No outro jogo do grupo, esta noite, a Irlanda do Norte triunfou na receção à Lituânia, por 1-0, graças a um autogolo de Satkus, ao minuto 18.