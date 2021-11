O selecionador italiano Roberto Mancini já reagiu ao sorteio do play-off de acesso ao Mundial 2022, que pode colocar os transalpinos num frente a frente com Portugal, para sublinhar que a sorte não esteve com os campeões europeus.

«[O sorteio] Poderia ter sido um pouco melhor, é verdade. É claro que nós e Portugal temos de vencer a Macedónia do Norte e a Turquia. Estamos confiantes e positivos. Fizemos um grande grupo de qualificação, mesmo contra a Suíça, merecíamos vencer, mas não ganhamos. Teremos que fazer uma grande partida para chegar à final», afirmou o treinador transalpino em declarações à RAI.



Mancini foi questionado sobre o possível duelo com Cristiano Ronaldo pela vaga decisiva, mostrando-se cauteloso. «Teríamos evitado com prazer, e, certamente, dirão o mesmo. Vamos jogar uma possível final contra eles», respondeu.

A seleção portuguesa vai defrontar a Turquia, na meia-final do play-off de acesso ao Mundial de 2022, e se passar joga a final frente ao vencedor do duelo entre a Itália, campeã europeia, e a Macedónia do Norte. Em ambos os jogos, Portugal joga em casa, conforme ditou o sorteio realizado esta sexta-feira na sede da FIFA, em Zurique.