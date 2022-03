Mattia De Sciglio, da Juventus, foi este domingo convocado pelo selecionador italiano, Roberto Mancini, para os play-offs de acesso ao Mundial 2022, substituindo o lesionado Giovanni Di Lorenzo.

O lateral-direito do Nápoles foi dispensado, depois de os primeiros exames, já com a equipa médica da squadra azzurra, revelarem uma entorse de grau 2 no joelho no jogo do passado sábado. Dessa forma o jogador vai falhar os jogos do play-off.

Recorde-se que Itália, campeã da Europa, defronta na quinta-feira, em Palermo, a Macedónia do Norte e, caso vença esse jogo, discutirá com o vencedor do jogo entre Portugal e Turquia o apuramento para o Mundial2022.

Lista atualizada dos 33 convocados:

Guarda-redes: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham) e Salvatore Sirigu (Génova).

Defesas: Mattia De Sciglio (Juventus), Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter Milão), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Emerson Palmieri (Lyon), Alessandro Florenzi (AC Milan), Luiz Felipe (Lazio) e Gianluca Mancini (Roma).

Médios: Nicolò Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (AC Milan) e Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Avançados: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Nápoles), João Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio) e Nicolò Zaniolo (Roma).