A Federação Italiana anunciou esta terça-feira que dois membros do staff testaram positivo à covid-19.

«Durante as verificações de prevenção anti-covid à entrada do concentração, foram encontrados dois casos positivos entre os membros do staff da seleção. Prontamente, as pessoas foram isoladas e a reentrada foi organizada», lê-se na nota publicada no site oficial do organismo.

A Federação transalpina informou ainda que outros elementos da organização do centro de treinos de Coverciano tiveram resultados positivos, encontrando-se também a cumprir as normas sanitárias.

Recorde-se que a Itália defronta a Macedónia do Norte esta quinta-feira, na meia-final do caminho C do play-off de acesso ao Mundial do Qatar. Em caso de triunfo, terá pela frente a Turquia ou Portugal, que se enfrentam no mesmo dia.