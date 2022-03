A Itália perdeu com a Macedónia do Norte (0-1) nas meias-finais do play-off de apuramento para o Mundial de 2022 e não vai marcar presença na competição.

«Rematámos talvez umas 40 vezes à baliza. Não marcámos. E depois sofremos um golo aos 90+2 minutos. Parece que estava escrito, que foi de propósito, que não podíamos fazer nada contra o destino. É a lei do futebo»”, disse o selecionador Roberto Mancini à televisão Rai, após o encontro.

O treinador não esclareceu se vai continuar no cargo: «Lamento muito pelos jogadores. É uma equipa que jogou muito bem e que ganhou o Euro no verão passado com todo a justiça. Lamento muito que não possam ir ao Mundial pela segunda vez. É futebol. Quando se perde, é ficar calado e sofrer. Não há nada que se possa fazer. É um momento difícil e que vai durar durante os próximos tempos.»

Giorgio Chiellini, o capitão da seleção de Itália, é favorável à continuidade de Roberto Mancini. «É difícil explicar. Há uma grande deceção. Estamos destruídos. Falhámos muitos golos, mas não foi por excesso de confiança. Obviamente que faltou qualquer coisa. Só posso dizer que estou orgulhoso dos meus companheiros. Temos que começar de novo e espero que [Roberto] Mancini continue. Precisamos dele», diz o defesa.