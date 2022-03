O médio do PSG Marco Verratti anteviu o play-off de apuramento para o Mundial do Qatar e confessou que os colegas portugueses, Danilo e Nuno Mendes, assumiram ter receio de enfrentar a seleção italiana.

«Estamos habituados a jogar com esta pressão, é um momento profissional muito importante, não podemos ficar de fora do Mundial, mas a única coisa que conheço para evitar que isso aconteça é trabalhar. Estamos convencidos de que vamos fazer um grande jogo. Alguns dos meus companheiros [no PSG] são portugueses e temem-nos um pouco pelo que fizemos e pelo que somos», disse o internacional pela squadra azzurra, citado pelo Corriere dello Sport.

«Não estamos a viver um bom momento no clube porque agora temos outros objetivos, depois da eliminação com o Real Madrid. Mas agora só pensamos na seleção e treinamos no nosso melhor porque todos queremos ir ao Mundial», acrescentou.

Recorde-se que a Itália está no caminho C, tal como a seleção portuguesa. Os campeões europeus defrontam a Macedónia do Norte e, em caso de vitória, jogam com o vencedor do Portugal-Turquia no derradeiro embate.