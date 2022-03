O Japão e a Arábia Saudita garantiram nesta quinta-feira o apuramento para o Mundial 2022.

Com Morita, jogador do Santa Clara, em campo durante os 90 minutos, os nipónicos bateram em Sydney a Austrália por 2-0 com golos do Kaoru Mitoma: o avançado foi a jogo aos 84 minutos e marcou aos 89 e 90+4 minutos.

Esta será a sétima presença consecutiva do Japão em Mundiais, nos quais está presente desde a estreia, em França em 1998.

Já a Arábia Saudita beneficiou do resultado deste jogo para selar a sexta participação em campeonatos do Mundo: a seleção do Médio Oriente está no segundo lugar do Grupo A com 19 pontos, menos dois do que o Japão e mais quatro do que a Austrália. Estas duas seleções têm, no entanto, mais um jogo realizado.

Refira-se que a Austrália ainda pode marcar presença no Mundial: para isso, precisa de vencer um play-off com o vencedor do Grupo A e depois derrotar posteriormente o quinto classificado da fase de apuramento da América do Sul num play-off intercontinental.