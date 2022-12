O Japão venceu a Alemanha e a Espanha, justificando totalmente o primeiro lugar no Grupo E do Campeonato do Mundo de 2022. Com a reviravolta desta quinta-feira, a seleção nipónica - com Morita (Sporting) no onze - selou o apuramento para os oitavos de final da competição e enviou os germânicos para casa, com surpresa.

O técnico Hajime Moriyasu, o mesmo que errou ao gerir esforços frente à Costa Rica, teve nova jogada de mestre ao lançar Ritsu Dōan e Kaoru Mitoma ao intervalo, lançando as bases para a cambalhota no marcador. Uma limpeza total do Japão no grupo.

A Espanha contentou-se com o segundo lugar, marcando encontro com Marrocos e contribuindo desta forma para a despedida alemã.

A primeira parte do encontro foi de sentido único, num percurso com inúmeras curvas, variantes, diagonais, todas as analogias que imaginar para traduzir o enorme domínio espanhol no capítulo da posse de bola, item precioso que o Japão andou a perseguir em vão ao longo da etapa inicial.

Depois do tremendo equívoco que custou os três pontos frente à Costa Rica, numa tentativa altamente questionável de gestão de esforços, o selecionador nipónico fez cinco alterações no onze e dispôs a equipa num 3x4x3, refletido na prática num 5x4x1 que não conseguiu tapar os caminhos da baliza para Álvaro Morata.

Após dois golos como suplente utilizado frente a Costa Rica e Alemanha, o avançado do At. Madrid foi chamado ao onze de Luis Enrique e respondeu com um cabeceamento certeiro ao 12.º minuto de jogo, após cruzamento de Azpilicueta na direita.

Em desvantagem, o Japão não conseguiu incomodar Unai Simón até ao intervalo. A Espanha controlou a bola e, com isso, o andamento do jogo. Porém, tudo mudou no reatamento da partida.

Hajime Moriyasu mexeu em dose dupla e as alterações tiveram um impacto profundo no encontro: Ritsu Dōan fez o 1-1 com um golaço (48m) e, pouco depois (53m), Kaoru Mitoma assistiu Ao Tanaka para a reviravolta completa no marcador.

Primeiro foi Ritsu Dōan a tirar partido da forte pressão exercida pela seleção asiástica, forçando o erro de Alejandro Baldé. O extremo do Friburgo tirou do caminho Pedri, com classe, e rematou de fora da área para fora do alcance do guarda-redes espanhol.

Os adeptos ainda faziam contas à classificação do grupo enquanto o Japão aproximou-se novamente da área contrária. Mitoma não desistiu do lance e cruzou em cima da linha de fundo para a finalização de Tanaka. O lance começou por ser anulado, já que a bola parecia ter ultrapassado por completo a linha. Porém, após recurso ao VAR, o 2-1 foi validado.

A Espanha demorou a recompor-se e as alterações introduzidas por Luis Enrique não produziram o efeito desejado. A certa altura, quando a Costa Rica se colocou em vantagem perante a Alemanha, nuestros hermanos chegaram a estar com um pé fora do Campeonato do Mundo, mas seriam os germânicos a vencer o encontro sem direito a sorrisos, já que o resultado final não permitiu o apuramento para os oitavos de final.

Shuichi Gonda ainda teve de fechar a sua baliza num par de ocasiões, em cima do minuto 90. Porém, no período de descontos, foi notório um certo relaxamento espanhol, já que o cenário no outro jogo abria caminho para a continuidade em prova.