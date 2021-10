México e Canadá empataram na madrugada desta sexta-feira a um golo, no Estádio Azteca, na Cidade do México, em jogo da quarta jornada da segunda fase de grupos da qualificação da CONCACAF para o Mundial 2022.

Jesús Corona, do FC Porto, foi titular na equipa do México, tal como foram Stephen Eustáquio (Paços de Ferreira) e Steven Vitória (Moreirense), na equipa do Canadá.

Os dois golos do encontro surgiram na primeira parte, tendo Jorge Sánchez, assistido por Lozano, feito o 1-0 para os mexicanos, aos 21 minutos. A resposta do Canadá aconteceu aos 42 minutos, por Jonathan Osorio, que fez o 1-1 ao minuto 42.

Já na segunda parte, Stephen Eustáquio viu cartão amarelo aos 55 minutos, pouco antes de um dos lances mais tensos na partida, a envolver o portista Corona. O extremo dos dragões foi abalroado por Laryea numa investida pela ala direita e os dois acabaram pegados e viram ambos o cartão amarelo.

O lance entre Corona e Laryea:

Steven Vitória também viu amarelo, aos 83 minutos, já depois de Corona ter sido substituído no México, ao minuto 72. O encontro marcou também o regresso do ex-Benfica Raúl Jiménez aos jogos pelo México, cerca de 11 meses depois.

Quem aproveitou este empate foi a seleção dos Estados Unidos, que venceu a Jamaica por 2-0 e é líder, ainda que em igualdade pontual com o México. As três seleções seguem em posição de apuramento e ainda sem derrotas.

Nos outros jogos, houve 0-0 no Honduras-Costa Rica e 1-0 no El Salvador-Panamá.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Estados Unidos, 8 pontos

2.º: México, 8

3.º: Canadá, 6

4.º: Panamá, 5

5.º: El Salvador, 5

6.º: Costa Rica, 3

7.º: Honduras

8.º: Jamaica, 1