À terceira jornada, o Chile alcançou a primeira vitória na fase de apuramento sul-americana para o Mundial 2022 frente ao Peru (2-0).



O herói do triunfo chileno foi Arturo Vidal. O jogador do Inter de Milão abriu um marcador com um pontapé sensacional ao ângulo da baliza de Pedro Gallese com a bola ainda a bater no ferro antes de entrar (19m). Pouco depois, aos 34 minutos, o médio apareceu ao segundo poste a rematar para o 2-0 após um mau corta da defesa peruana.



O Chile tem quatro pontos e é sexto colocado enquanto o Peru é oitavo com apenas um ponto.