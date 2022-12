Grant Wahl, o jornalista norte-americano que morreu enquanto fazia a cobertura do Mundial 2022, foi vítima de um aneurisma.

O resultado da autópsia, realizada já em Nova Iorque, foi revelada pela esposa.

«Grant morreu da rutura de um aneurisma da aorta ascendente, não detetado e de crescimento lento, com hemopericárdio. A pressão no peito que sentiu pouco antes da sua morte pode ter representado os sintomas iniciais. Por mais manobras de reanimação que tivessem sido feitas, ou choques dados, isso não teria sido suficiente para o salvar. A sua morte não esteve relacionada com a covid-19. Não esteve relacionada com qualquer vacina», esclarece a nota divulgada por Céline Gounder, que é médica.

A esposa de Grant Wahl agradece as inúmeras mensagens de conforto que a família recebeu, nos últimos dias, e louva também o esforço das entidades que participaram na transladação do corpo.

Grant Wahl, de 48 anos, caiu inanimado na zona de imprensa do jogo do Mundial entre Países Baixos e Argentina, disputado na passada sexta-feira. Ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu. Foi vítima de um aneurisma, revela agora a esposa.