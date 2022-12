O futebolista alemão Joshua Kimmich não escondeu a desilusão pela eliminação da Alemanha na fase de grupos do Mundial 2022, deixando fortes palavras na zona mista após a vitória por 4-2 sobre a Costa Rica, em Al Khor.

«É o pior dia da minha carreira. Tenho medo de cair num buraco», referiu o médio do Bayern Munique que, sem entrar em grandes explicações sobre a eliminação, atribuiu-a também à «incapacidade».

Kimmich estreou-se na seleção em maio de 2016 e fez parte do elenco que, nesse mesmo ano, chegou às meias-finais do Europeu, em França, num ano em que Portugal foi campeão e no qual a Alemanha foi eliminada pelos anfitriões.

Depois, a Alemanha ficou pela fase de grupos no Mundial 2018 e, agora, no de 2022, tendo ainda sido eliminada nos oitavos de final no Europeu realizado em 2021. Por isso, Kimmich receia que o seu nome fique associado às recentes eliminações precoces da seleção.

«Receio que ser eliminado ficará associado ao meu nome. Eu entrei em 2016. Antes, a Alemanha estava sempre nas meias-finais. Entras e és eliminado duas vezes na fase de grupos e, no ano passado, nos oitavos de final. Não é algo que queiras defender», notou, ainda.

A vitória alemã ante a Costa Rica não chegou porque o Japão bateu a Espanha por 2-1 e venceu o Grupo E, com seis pontos, seguido da Espanha e da Alemanha com quatro e da Costa Rica, com três. Os espanhóis beneficiaram do melhor saldo total de golos face à igualdade pontual.