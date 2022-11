O futebolista francês Karim Benzema vai falhar o primeiro jogo da atual campeã do mundo no Qatar, ante a Austrália, na terça-feira, podendo mesmo ter todo o Mundial 2022 em risco, avança este sábado a imprensa gaulesa.

Esta tarde, a RMC Sport avançou que o avançado do Real Madrid deixou mais cedo o treino deste sábado, por lesão.

A mesma publicação, assim como o L’Équipe, dão conta na última hora de que Benzema está a realizar exames médicos para avaliar a extensão do problema.

O L’Équipe escreve que o Bola de Ouro 2022 sentiu uma forte dor muscular no quadríceps esquerdo, numa zona diferente do desconforto muscular que se arrastava há um mês. A RMC Sport noticia que Benzema se lesionou enquanto corria e sem contacto com outro jogador.

Caso se confirme o pior cenário, o selecionador Didier Deschamps tem até segunda-feira para substituir o avançado.

Até ao momento, a Federação Francesa (FFF) ainda não se pronunciou oficialmente.