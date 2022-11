Com o arranque do Campeonato do Mundo a acontecer em menos de duas semanas, as polémicas em torno da competição que vai ter lugar no Qatar não param.

Num país em que a homossexualidade é «ilegal», o antigo internacional qatari e embaixador da prova, Khalid Salman, comentou a presença de membros da comunidade LGBTQ+ durante a prova.

«Muitas coisas vão acontecer aqui no país durante o Mundial. Vamos falar sobre os gays. O importante é que todos venham, mas terão de aceitar as nossas regras», afirmou Salman, em declarações à televisão alemã ZDF.

«A homossexualidade é haram. Sabem o haram [proibido] significa? A homossexualidade é uma doença mental», prosseguiu.

Em outubro, o responsável pela organização do Mundial2022, Nasser Al Khater, pediu que respeitem a cultura do país do Médio Oriente, porque também todos os adeptos presentes irão ser respeitados.