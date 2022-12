Kylian Mbappé bisou este domingo na vitória da França sobre a Polónia, por 3-1, que valeu o apuramento gaulês para os quartos de final do Mundial 2022, sendo a figura do dia para o Maisfutebol após mais um dia de competição no Qatar.

Os dois golos de Mbappé encaminharam o apuramento da atual campeã do mundo, mas encerraram em si, igualmente, vários registos históricos para o extremo/avançado de 23 anos.

O atual jogador do Paris Saint-Germain, que ainda perspetiva uma longa carreira dada a idade, chegou aos nove golos em Mundiais e ultrapassou os oito de Cristiano Ronaldo, igualando ainda os nove de Eusébio, Lionel Messi e outros. É, nesta altura, o melhor marcador na edição deste ano.

Olhando ainda a outro dado relacionado com Eusébio, Mbappé tornou-se, logo com o primeiro dos seus dois golos ante a Polónia, o mais jovem futebolista a alcançar oito golos em Mundiais, com 23 anos e 349 dias. A anterior marca era de Eusébio, que chegou aos oito golos com 24 anos e 182 dias, em 1966.

Mbappé já bateu mesmo a sua própria marca absoluta de golos numa só edição de um Mundial. Em quatro jogos em 2022, leva já cinco golos. Em 2018, na Rússia, fez quatro golos em sete jogos.

A nível de golos, melhor do que Mbappé na história da seleção francesa, só Just Fontaine, que fez 13 golos e todos na edição de 1958. Estes 13 golos valem-lhe ainda o recorde de maior número de golos numa só edição. Esta marca ainda está longe, mas Mbappé tem bem mais perto uma possível entrada no top-5: está a apenas três golos de Ronaldo Nazário, que marcou oito golos num só Mundial, em 2002 e tem o quinto melhor registo neste capítulo. Pelo meio há ainda Kocsis (11 golos, 1954), Gerd Müller (dez golos, 1970) e Eusébio (nove golos, 1966).

Mas há mais, para o ainda jovem que deu os primeiros passos no futebol no AS Bondy e que, depois de sobressair no Mónaco, tem dado cartas a nível mundial no PSG: Mbappé tornou-se, este domingo, o mais jovem jogador a ter 11 participações diretas em golos (golo ou assistência) na história dos Mundiais, superando Gerd Müller, que conseguiu estar ligado diretamente a 11 golos com 24 anos e 226 dias, em 1970.

No final do apuramento e de um jogo que permitiu tantos dados históricos para Mbappé, houve ainda tempo e espaço para um breve diálogo, com boa disposição, com o avançado polaco Robert Lewandowski, que se despediu com a Polónia, deste Mundial 2022, com o penálti que ditou o 3-1 final no encontro dos oitavos de final.

Após o encontro, Mbappé confirmou a «obsessão» em conquistar novo Mundial pela seleção e, quanto a marcas e conquistas, é legítimo ter debaixo de olho a possibilidade de, no futuro, tornar-se o melhor marcador da história da sua seleção.

A esse propósito, Olivier Giroud também fez história, ao tornar-se este domingo o melhor marcador de França, com 52 golos, superando Thierry Henry. Mbappé está mais longe desta marca mas, frise-se, tem ainda 23 anos e uma provável longa carreira pela frente. Este domingo, chegou aos 33 golos em 63 internacionalizações. Está a 19 de Giroud, mas tem outros nomes bem perto. Descolou de Zinedine Zidane, que tem 31, isolando-se como o sétimo máximo goleador da seleção. À frente, além de Giroud, tem Henry (51), Antoine Griezmann (42), Michel Platini (41), Karim Benzema (37) e David Trezeguet (34) sendo que, destes, Giroud, Griezmann e Benzema ainda estão no ativo.

