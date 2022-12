Quem não se lembra do episódio de Cristiano Ronaldo a retirar as garrafas de refrigerante e cerveja num conferência de imprensa no Euro 2020? Pois, neste Campeonato do Mundo há quem tente imitar o português em ocultar os patrocinadores da competição.

Kylian Mbappé tem estado em alta com cinco golos apontados na prova e a ser eleito o homem do jogo em três encontros decidiu fazer semelhante a CR7, ocultando sempre o logótipo do patrocinador do prémio, uma marca de cerveja norte-americana.

Segundo o L'Équipe, a razão é muito simples. Mbappé não quer dar visibilidade a marcas de cerveja, empresas de apostas ou cadeias de fast food por motivos puramente pessoais e éticos.

O jogador de 23 anos também faltou às conferências de imprensa, como "Homem do Jogo", no final das partidas entre a Austrália e a Dinamarca, algo que o regulamento exige, mas a federação francesa decidiu assumir a multa da FIFA.

O jogador do Paris Saint German já veio a público explicar que a sua atitude deveu-se a querer estar focado no Campeonato do Mundo e prontificou-se ainda em pagar a multa por não ter comparecido às conferências.

«Não foi nada pessoal, não tenho nada contra os jornalistas, mas sinto a necessidade de me focar a cem por cento na competição e não perder energias em outro lugar. A culpa não da Federação e, por isso, comprometo-me a pagar pessoalmente a multa. Não devem pagar algo que aconteceu por uma decisão minha», afirmou.

No PSG, Mbappé também não apareceu em alguns eventos por não concordar com os patrocinadores, deixando o clube parisiense sem um dos seus principais rostos. O emblema da capital francesa é detido por um fundo de investimento do Qatar, Qatar Sports Investments, algo que fez o jogador francês repensar os seus requisitos morais e éticos.