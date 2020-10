A Argentina sofreu em La Paz, mas venceu por 2-1 a Bolívia e manteve o registo 100 por cento vitorioso na fase de apuramento para o Mundial 2022.



A maior notícia do triunfo albiceleste a 3.640 metros de altitude foi Lautaro Martínez. Desde 2016 que nenhum argentino marcava em fases de apuramento além de Messi. Até esta noite, o astro do Barça tinha marcado cinco dos seis golos da Argentina - além de um autogolo.

De resto, o golo de Lautaro foi fortuito. O defesa da Bolívia aliviou, acertou no adversário e a bola entrou na baliza de Lampe (45m). A primeira meia hora foi toda da seleção da casa que chegou à vantagem graças a um golo do «eterno» Marcelo Moreno.



Argentino melhorou após o intervalo e esteve sempre mais perto de marcar o segundo golo do que a Bolívia. Depois de Lautaro ter desperdiçado uma excelente assistência de Messi, redimiu-se e assistiu Correa, que tinha entrado há poucos minutos, que deu a vitória à equipa de Scaloni em La Paz, local onde não vencia desde 2005.



Refira-se que Otamendi, jogador do Benfica, foi titular no eixo da defesa ao lado de Martínez Quarta.